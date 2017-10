RIMOUSKI, Qc — Yannik Bertrand et Dmitry Zavgorodniy ont inscrit un but et deux aides chacun et l’Océanic de Rimouski a vaincu les Screaming Eagles du Cap-Breton 4-1, jeudi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Maxim Trépanier et Charle-Édouard D’Astous ont aussi marqué pour l’Océanic (3-1-1), tandis que Colten Ellis a effectué 26 arrêts.

Drake Batherson a touché la cible en avantage numérique pour les Screaming Eagles (3-3-0). Kevin Mandolese a repoussé 25 lancers.

Trépanier a ouvert la marque après 8:39 de jeu avant de voir Batherson donner la réplique avec 3:36 à faire au premier vingt.

D’Astous a inscrit l’éventuel but vainqueur après seulement 68 secondes de jeu en deuxième période. Bertrand a creusé l’écart en supériorité numérique avec 1:07 à faire à l’engagement.

Zavgorodniy a complété la marque dans un filet désert.

Les deux équipes ont affiché des efficacités de 1-en-4 en avantage numérique.

Drakkar 2 Foreurs 6

À Val-d’Or, Yan Dion a récolté deux buts et une aide et les Foreurs ont défait le Drakkar de Baie-Comeau 6-2.

Adam Cheezo et Mathieu Nadeau ont inscrit un but et une aide chacun, tandis que Jérémy Michel et David Noël ont aussi fait bouger les cordages pour les Foreurs (2-3-1). Étienne Montpetit a stoppé 36 lancers.

Christopher Benoit et Jordan Martel ont fourni la riposte du Drakkar (2-3-0). Justin Blanchette a accordé cinq buts sur 34 lancers.