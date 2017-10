DÉTROIT — Henrik Zetterberg et Martin Frk ont touché la cible en troisième période et les Red Wings de Detroit ont vaincu le Wild du Minnesota 4-2, jeudi, lors du premier match de saison régulière présenté au Little Caesars Arena.

Anthony Mantha et Dylan Larkin ont marqué dans un intervalle de 23 secondes en deuxième période pour les Red Wings, qui se sont rachetés après avoir gaspillé une avance de 2-0 tôt en troisième période. Joel Eriksson Ek et Chris Stewart ont nivelé le pointage grâce à deux buts en 48 secondes de jeu, mais Zetterberg a redonné les devants pour de bon aux Red Wings avec 12:53 à faire.

Les Red Wings avaient fait leurs adieux au Joe Louis Arena en avril et ils se sont installés dans leur nouveau domicile au centre-ville de Detroit — un domicile qu’ils partagent avec les Pistons, dans la NBA. Les Red Wings n’ont pas participé aux séries éliminatoires le printemps dernier pour une première fois depuis 1990.

Jimmy Howard a stoppé 37 tirs devant le filet des Red Wings. À l’autre bout de la patinoire, Devan Dubnyk a cédé quatre fois sur 31 lancers.