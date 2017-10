OTTAWA — Alex Ovechkin a réussi un tour du chapeau, puis Evgeny Kuznetsov a inscrit le but vainqueur en fusillade, alors que les Capitals de Washington ont vaincu les Sénateurs d’Ottawa 5-4, jeudi, lors du match d’ouverture des deux équipes.

Brett Connolly a aussi marqué pour les Capitals, tandis que Braden Holtby a effectué 28 arrêts.

Mark Stone a réussi un doublé pour les Sénateurs, alors que Derick Brassard a amassé un but et deux aides. Chris Wideman a été l’autre buteur de l’équipe et Craig Anderson a repoussé 24 lancers.

Après 40 minutes plutôt tranquilles, le jeu s’est animé en troisième période.

Menant 2-1 avant le dernier vingt, les Sénateurs ont creusé l’écart quand Bobby Ryan a volé la rondelle à Dmitry Orlov. Ryan a fendu l’air sur son lancer, a repris possession du disque et a fait la passe à Brassard, qui a fait mouche.

Les Capitals ont répliqué grâce à deux buts dans un intervalle de 1:23.

Un revirement de Cody Ceci a permis à Kuznetsov de rejoindre Ovechkin, qui a battu Anderson dans la lucarne. Peu de temps après, les Sénateurs ont été embouteillés dans leur territoire par le même trio et Ovechkin a marqué son deuxième but de la rencontre.

Les Sénateurs ont repris les devants 1:17 plus tard, quand Stone a dévié un tir de Dion Phaneuf. Ovechkin a toutefois forcé la présentation d’un bris d’égalité en complétant son tour du chapeau.

Le capitaine des Sénateurs Erik Karlsson n’était pas en uniforme jeudi, mais il pourrait affronter les Red Wings de Detroit samedi.

Le défenseur des Sénateurs Johnny Oduya n’a pas joué en troisième période, lui qui a dû quitter la rencontre en raison d’une blessure au bas du corps.