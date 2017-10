CHICAGO — Brandon Saad a inscrit trois buts à son retour avec son ancienne équipe, Ryan Hartman a accumulé un but et quatre aides et ils ont aidé les Blackhawks de Chicago à écraser les Penguins de Pittsburgh 10-1, jeudi.

Nick Schmaltz a ajouté deux buts et une aide pour les Blackhawks, qui ont amorcé leur campagne en humiliant les doubles champions en titre de la coupe Stanley. Patrick Kane a aussi amassé un but et trois aides lors de la meilleure performance offensive des Blackhawks depuis une victoire de 10-1 face aux Jets de Winnipeg le 12 octobre 1988.

Les Penguins avaient encaissé un revers de 5-4 en prolongation face aux Blues de St. Louis en ouverture de leur saison, mercredi. Antti Niemi a été chassé de son filet après avoir accordé quatre buts sur 13 tirs à sa première sortie avec les Penguins. Matt Murray a pris le relais même s’il avait joué la veille face aux Blues.

Phil Kessel a inscrit l’unique but des Penguins, alors qu’ils accusaient déjà un retard de 5-0. Les Penguins n’avaient pas accordé autant de buts depuis un revers de 10-8 face aux Sharks de San Jose le 13 janvier 1996.

Patrick Sharp, Richard Panik et Brent Seabrook ont inscrit les autres buts des Blackhawks. Corey Crawford a effectué 28 arrêts.