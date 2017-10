MADRID — Andres Iniesta est devenu le premier joueur à signer un contrat à vie avec le FC Barcelone, une entente qui lui permettra de jouer pour le club tant que sa condition physique le lui permettra.

Le club a déclaré que le contrat d’Iniesta a été prolongé «pour la vie», assurant au milieu de terrain espagnol de demeurer à Barcelone le «reste de sa carrière», mais ne fixant pas d’échéancier sur le moment de sa retraite.

Le club n’a pas davantage dévoilé quel sera le rôle d’Iniesta après avoir mis fin à sa carrière de joueur.

«Je resterai ici tant que ma condition physique et mon état d’esprit me permettront de continuer à jouer, a déclaré Iniesta, âgé de 33 ans. Et j’espère que ce sera encore pendant longtemps. À la fin de la saison, nous évaluerons tout ensemble et verrons ce qui est le mieux pour tous.»

Iniesta a signé son nouveau contrat au stade de l’équipe, le Camp Nou, et a reçu un chandail de l’équipe avec les mots «Iniesta forever» — «Iniesta pour toujours».

Son actuel contrat était valable jusqu’à la fin de cette saison. Au cours des dernières saisons, il n’a pas joué autant que par les années passées, bénéficiant souvent d’un congé pour les matchs les plus importants.

«Je serai le premier à le dire si je sens que je n’ai plus la même force et le même rôle au sein de l’équipe que j’avais auparavant, a-t-il déclaré. Ensuite, nous pouvons changer les choses, et ce sera parfait.»

Il y a eu une multitude de spéculations entourant l’avenir d’Iniesta, le joueur affirmant vouloir demeurer à Barcelone mais évaluant aussi d’autres possibilités. Les médias espagnols ont signalé qu’Iniesta n’était pas enchanté que l’équipe ait pris trop de temps avant d’entamer des négociations de son nouveau contrat.

«Je remercie le club d’avoir la confiance pour me donner ce type de contrat, a déclaré Iniesta. Cela montre qu’ils ont confiance en moi en tant que personne, c’est très important. Il n’y a pas de meilleur endroit pour moi. C’est ma maison.»

Iniesta a disputé 639 matchs avec le club depuis ses débuts avec le grand club en octobre 2002. Il a marqué 55 buts depuis.

Seul Xavi Hernandez compte plus de présences, avec 767. Ils sont suivis par Lionel Messi avec 594.