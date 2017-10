LONDRES — Cherchant à garder la Coupe Davis attrayante auprès des meilleurs joueurs au milieu d’un calendrier très chargé, cette compétition internationale par équipes du tennis masculin mettra à l’essai un format de deux jours et des matchs au meilleur de trois sets l’année prochaine.

Les changements seront en vigueur pour les matchs des groupes de zone I et II — les niveaux inférieurs au groupe mondial — en commençant dès la première ronde en février.

Les matchs du groupe I seront disputés les vendredi et samedi, et les matchs du groupe II samedi et dimanche. Les simples seront joués le 1er jour, suivis des doubles puis des simples inversés le deuxième jour.

Le président de la Fédératioin internationale, David Haggerty, a déclaré que ces changements pourraient être appliqués au groupe mondial si l’essai est concluant.

Parmi d’autres expériences qui seront tentées à la suite d’un vote des pays membres lors de l’assemblée générale annuelle de la FIT en août, la taille des équipes pourrait être augmentée de quatre joueurs à un maximum de cinq pour les matchs du groupe mondial et des groupes régionaux I et II.

De même, il n’y aura pas de cinquième match si le quatrième est décisif. Si une équipe prend une avance insurmontable de 3-0, seul le quatrième match sera joué.

Parmi les autres réformes approuvées en août, les engagements d’avant-match pour les joueurs de Coupe Davis ont été réduits et les finalistes ont le choix d’organiser leur match de première ronde l’année suivante.