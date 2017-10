Les chapeaux se sont envolés lors des deux premiers soirs du calendrier régulier de la LNH.

Connor McDavid, Alex Ovechkin, Wayne Simmonds et Brandon Saad ont chacun réussi un tour du chapeau lors du match d’ouverture de leur équipe respective. C’est la première fois que quatre joueurs différents marquent au moins trois buts dans un match d’ouverture en 100 ans, soit depuis les deux premières rencontres de la LNH en 1917.

Le tour du chapeau d’Ovechkin a mené les Capitals de Washington vers un gain de 5-4 en tirs de barrage contre les Sénateurs d’Ottawa. Il s’agissait de son 18e triplé en carrière, soit le plus haut total parmi les joueurs actifs et le 20e dans l’histoire du circuit. McDavid, le joueur par excellence de la LNH, a concrétisé son deuxième à seulement 20 ans.

Les tours du chapeau de McDavid et Simmonds ont été les premiers dans l’histoire des Oilers d’Edmonton et des Flyers de Philadelphie, respectivement, lors de leur match d’ouverture. Celui de Saad dans la victoire à sens unique de 10-1 des Blackhawks de Chicago contre les champions en titre de la Coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh, était le premier de l’histoire de l’organisation de l’Illinois dans un match d’ouverture depuis celui du légendaire Bobby Hull en 1965.

Les quatre joueurs qui ont marqué trois buts ou plus dans les premiers matchs de l’histoire de la ligue — Joe Malone, du Canadien de Montréal, Harry Hyland, des Wanderers de Montréal, Cy Denneny, des Sénateurs d’Ottawa, et Reg Noble, des Arenas de Toronto — étaient tous vivants plus de 100 ans avant la naissance de McDavid.