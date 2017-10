NEW YORK — Le secondeur des Ravens de Baltimore Za’Darius Smith et le demi de coin des Redskins de Washington Bashaud Breeland ont tous deux écopé une amende de 18 231 $US pour des plaqués douteux au cours du dernier week-end d’activités de la NFL.

Smith a reçu une pénalité pour avoir rudoyé le quart Ben Roethlisberger lors de la défaite des Ravens aux mains des Steelers de Pittsburgh.

Breeland a quant à lui été sanctionné pour avoir plaqué par le collet le porteur de ballon des Chiefs de Kansas City Kareem Hunt, lors du troisième quart du match opposant les Redskins aux Chiefs, lundi soir.

Le botteur des Raiders d’Oakland Marquette King a été soulagé de 9115 $ par la NFL après avoir lancé un ballon en direction d’un joueur des Broncos de Denver à la suite d’une feinte de dégagement. Il avait été pénalisé pour conduite antisportive sur le jeu.

Le secondeur des Jaguars de Jackson ville Paul Posluszny a reçu une amende de 9115 $ pour avoir nargué le secondeur des Jets de New York Dylan Donahue après que ce dernier se soit blessé lors d’un botté de dégagement.

Vinny Curry, des Eagles de Philadelphie, et Jonathan Hankins, des Colts d’Indianapolis, ont également écopé une amende de 9115 $, mais pour rudesse excessive.