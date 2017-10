HALIFAX — Jesse Sutton a mis fin au débat en prolongation et les Remparts de Québec sont restés invaincus cette saison grâce à un gain de 3-2 aux dépens des Mooseheads de Halifax, vendredi soir.

Sutton s’est emparé de la rondelle dans son territoire et il a profité de l’espace laissé par les défenseurs des Mooseheads pour s’amener en zone adverse et battre Blade Mann-Dixon d’un tir entre les jambières.

Les Remparts (5-0-0) n’ont pas connu la défaite en cinq parties cette saison et ils avaient fort à faire contre la talentueuse équipe des Mooseheads (4-1-1), qui occupent le premier rang de la section Maritimes. Il s’agit du meilleur début de campagne de la formation de Québec depuis 2012.

Olivier Mathieu et Louis-Filip Côté ont enfilé l’aiguille pour les Diables rouges tandis que Matthew Boucher a préparé les deux derniers filets de son équipe.

Les Mooseheads n’ont pas tiré de l’arrière de la rencontre jusqu’à ce que Sutton marque en prolongation. Filip Zadina avait d’abord donné les devants aux siens en deuxième période et Maxime Fortier, qui a aussi amassé une aide, a porté le pointage à 2-1 en troisième.

Dereck Baribeau a connu un bon départ devant le filet des Remparts, stoppant 31 des 33 lancers dirigés vers lui. Mann-Dixon a quant à lui bloqué 22 tirs dans la défaite.

Armada 5 Titan 4 (Prol.)

Antoine Crête-Belzile a créé l’égalité en troisième période avant de jouer les héros en prolongation et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait le Titan d’Acadie-Bathurst 5-4.

Les hommes de Joël Bouchard tiraient de l’arrière 4-2 en troisième période, mais ils ont touché la cible à deux reprises en moins de trois minutes pour forcer la tenue d’une prolongation. Crête-Belzile a mis la touche finale à un bel échange avec Jan Hladonik et Connor Bramwell.

Michael Kemp, Anthony Poulin et Joël Teasdale ont aussi fait bouger les cordages pour l’Armada (3-1-0). Ryan DaSilva a amassé deux mentions d’aide dans la victoire.

Le Titan (2-2-3) s’était propulsé en avant grâce à Dawson Theede, au premier vingt. En retard 2-1 au troisième engagement, Keenan MacIsaac, Logan Chisholm et Félix Meunier ont trompé la vigilance de Francis Leclerc.

Leclerc a signé la victoire pour l’Armada grâce à 33 arrêts. Reilly Pickard n’a pas été très occupé chez le Titan et il a encaissé la défaite après avoir cédé cinq fois sur 22 tirs.

Tigres 0 Saguenéens 4

Les Saguenéens de Chicoutimi ont infligé un revers cette saison aux Tigres de Victoriaville, triomphant par jeu blanc au compte de 4-0.

La recrue Félix-Antoine Marcotty a enfilé l’aiguille à deux reprises pour les Saguenéens (1-3-1), qui ont pour leur part remporté un premier match cette saison.

Jérémy Fortin et Vladislav Kotkov ont tous les deux obtenu un but et une mention d’assistance dans la victoire.

Zachary Bouthillier a signé un premier blanchissage en carrière dans le circuit Courteau, lui qui a effectué 29 arrêts pour les Saguenéens. Son vis-à-vis pour les Tigres (4-1-0), Tristan Côté-Cazenave, a lui aussi bloqué 29 lancers.

Sea Dogs 4 Islanders 0

Ostap Safin a amassé deux buts et une aide et les Sea Dogs de Saint-Jean ont blanchi les Islanders de Charlottetown 4-0.

Les Sea Dogs (3-3-1) ont profité de l’indiscipline des Islanders (1-5-0), marquant leurs quatre buts lors d’un avantage numérique. Safin a inscrit les premier et dernier buts de sa troupe.

Daniel Hardie a obtenu un but et une aide et Kevin Gursoy a aussi noirci la feuille de pointage pour les Sea Dogs. Joe Veleno et Radim Salda ont tous les deux été complices de deux réussites.

Cody Porter a signé une première victoire et un premier blanchissage en carrière dans la LHJMQ grâce à 28 arrêts. Dakota Lund-Cornish a pour sa part repoussé 29 rondelles devant la cage des Islanders.

Wildcats 5 Phoenix 3

Jeremy McKenna a enregistré un tour du chapeau et il a ajouté une aide, menant les Wildcats de Moncton vers une victoire de 5-3 contre le Phoenix de Sherbrooke.

McKenna a brisé une égalité de 3-3 au troisième tiers et il a inscrit le but d’assurance quelques minutes plus tard. Mika Cyr a terminé le duel avec un but et une mention d’assistance et Jonathan Aspirot a aussi trouvé le fond du filet pour les Wildcats (5-1-0).

Le Phoenix (2-2-2) est venu de l’arrière à deux occasions, mais il a été incapable de prendre les devants. Mathieu Olivier a fait scintiller la lumière rouge une fois et il a ajouté une mention d’aide tandis que Félix Robert et Hugo Roy ont marqué un but pour la troupe de Stéphane Julien.

Mark Grametbauer a réalisé 36 arrêts pour les Wildcats alors qu’Evan Fitzpatrick a bloqué 31 rondelles pour le Phoenix.

Cataractes 1 Olympiques 7

Les Olympiques de Gatineau ont inscrit six buts en 34 minutes de jeu et ils ont servi une correction de 7-1 aux Cataractes de Shawinigan.

Lors de ce festin offensif des Olympiques (2-1-1), Shawn Boudrias a été le plus efficace en amassant deux buts et deux aides. Vitalii Abramov et Will Thompson ont tous deux obtenu un but et deux mentions d’assistance tandis que Mitchell Balmas et Mikhail Shestopalov ont enregistré un but et une aide chacun. Gabriel Bilodeau a aussi noirci la feuille de pointage.

Antoine Demers a évité aux Cataractes (0-5-1) l’affront d’être blanchis, mais ils n’ont toujours pas connu la victoire cette saison.

Mathieu Bellemare a été très occupé devant le filet des Olympiques, mais il a gardé le fort en stoppant 40 des 41 tirs dirigés vers lui. Mikhail Denisov a alloué six buts sur 26 lancers et Lucas Fitzpatrick, en relève, a accordé un but sur trois tirs.

Drakkar 3 Huskies 2 (Fus.)

Ivan Chekhovich a marqué le seul but de la séance de tirs de barrage et le Drakkar de Baie-Comeau a vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda 3-2.

Chekhovich a touché la cible dès le premier tir de la fusillade et aucun joueur des deux formations n’a réussi à l’imiter.

Gabriel Fortier et Jordan Martel ont tous deux inscrit un but et une mention d’aide à leur fiche. Chekhovich a aussi mis la table pour un but du Drakkar (3-3-0) lors du temps réglementaire.

Mathieu Boucher et William Cyr ont répliqué pour les Huskies (4-2-0), qui mènent la section Ouest de la LHJMQ.

Antoine Samuel a été spectaculaire devant le filet du Drakkar et il a repoussé 40 rondelles et trois autres en tirs de barrage. De l’autre côté de la patinoire, Samuel Harvey a effectué 25 arrêts pour les Huskies.