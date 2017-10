NAPA, Calif. — Tyler Duncan a calé une approche coupée pour un aigle au 18e trou, une normale-5, et il occupe le premier rang de la Classique Safeway après la présentation de la deuxième ronde, vendredi.

Participant à un deuxième tournoi de la PGA en carrière, Duncan a remis une carte de 66 (moins-6) et il détient un coup d’avance sur le champion en titre Brendan Steele lors du premier tournoi de la nouvelle saison de la PGA.

Duncan, qui partageait la tête avec Steele et Tom Hoge après la première ronde, a également réussi sept oiselets contre trois bogueys pour s’installer à moins-13 après 36 trous.

Steele a réussi six oiselets contre un boguey lors d’une ronde de 67.

Chesson Hadley, qui avait amorcé la journée à sept coups de la tête, a fracassé le record du parcours à Silverado grâce à un score de 61. Il a réussi un aigle et 10 oiselets contre un boguey pour s’approcher à deux coups de Duncan.

Graham DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, a bouclé sa ronde en 67 coups pour grimper à égalité au sixième rang à moins-8. Nick Taylor, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, et Corey Conners, de Listowel, en Ontario, font partie du groupe à égalité au 23e rang à moins-5 à la suite de rondes respectives de 68 et 69. Ben Silverman, de Thornhill, en Ontario, a inscrit un pointage de 71 et il se retrouve à égalité au 45e rang à moins-3. David Hearn, de Brantford, en Ontario, a joué 72 pour s’installer à égalité au 66e rang à moins-1.

Mackenzie Hughes (74), de Dundas, en Ontario, et Jamie Sadlowski (71), de St. Paul, en Alberta, n’ont pas respecté le seuil de qualification pour les rondes du week-end.