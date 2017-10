CLEVELAND — Yan Gomes a permis à Austin Jackson de marquer à partir du deuxième coussin en frappant un simple après aucun retrait en fin de 13e manche et les Indians de Cleveland ont effacé un retard de cinq points avant de venir à bout des Yankees de New York par la marque de 9-8, vendredi, et de prendre les devants 2-0 dans leur série de sections.

Jackson a soutiré un but sur balles à Dellin Betances pour amorcer la fin de la 13e manche et il a ensuite volé le deuxième coussin. Avec un compte complet, Gomes a cogné la balle en lieu sûr le long de la ligne au champ gauche et Jackson a pu croiser le marbre sans même être défié. Les joueurs des Indians sont allés rejoindre Gomes sur le terrain pour célébrer après un marathon de 5 heures et 8 minutes.

Les Indians ont fait fi d’un retard de 8-3, d’un mauvais départ de l’as lanceur Corey Kluber et d’une blessure potentiellement sérieuse au frappeur de puissance Edwin Encarnacion. Francisco Lindor a amorcé la remontée des Indians avec un grand chelem en sixième manche, quelques instants après une décision serrée sur un frappeur atteint que les Yankees n’ont pas contestée.

Les reprises à la télévision ont montré que la balle a légèrement changé de direction, mais elle a semblé toucher le bout du bâton de Lonnie Chisenhall et non son bras.

Jay Bruce a ensuite créé l’égalité en claquant un circuit en solo en huitième manche.

Les Yankees ont obtenu plusieurs occasions de reprendre les devants, mais ils ont laissé un coureur au troisième but en neuvième et 10e manches. De plus, le coureur suppléant Ronald Torreyes a été retiré au deuxième coussin en 11e manche grâce à un relais de Gomes après un tir du lanceur.

Les Indians tenteront de compléter le balayage de la série dès dimanche, au Yankee Stadium. Carlos Carrasco devrait être le partant des Indians, face à Masahiro Tanaka du côté des Yankees.

Josh Tomlin, qui devait effectuer un départ plus tard dans la série, a été parfait pendant deux manches en relève et a signé la victoire.

Aaron Hicks a frappé un circuit de trois points contre Kluber, tandis que Gary Sanchez et Greg Bird ont ajouté des claques de deux points pour les Yankees.

Le lanceur partant des Yankees CC Sabathia a quitté la rencontre avec un coureur sur les sentiers et un retrait en sixième manche. Il a été débité de quatre points, dont deux étaient mérités, sur trois coups sûrs et autant de buts sur balles.