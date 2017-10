WINNIPEG — Jeremiah Masoli a amassé 338 verges par la voie des airs et il a lancé deux passes de touché, menant les Tiger-Cats de Hamilton vers un gain de 30-13 contre les Blue Bombers de Winnipeg, vendredi soir.

Les Tiger-Cats ont porté à 4-10 leur fiche et 4-2 sous la tutelle de June Jones, qui a remplacé Kent Austin en tant qu’entraîneur-chef le 2 août après un début de saison catastrophique de 0-8.

Masoli a complété 27 de ses 33 passes et il n’a lancé aucune interception. Il a ajouté 48 verges au sol en huit courses.

Les Tiger-Cats se retrouvent à trois points du Rouge et Noir d’Ottawa et du deuxième rang de la section Est de la Ligue canadienne de football.

Les Blue Bombers ont glissé à 10-4 cette saison et ils ont vu leur séquence de cinq victoires au Investors Group Field prendre fin. Ils occupent la deuxième position de la section Ouest.

Le quart des Blue Bombers Matt Nichols, qui a amorcé la rencontre en tant que meilleur passeur de la LCF, a quitté la partie à la demie en raison de ce qui semblait une blessure au haut du corps. Il n’est pas revenu au jeu.

Nichols a réussi 14 de ses 18 tentatives de passe. Il a lancé une passe de touché et il a été victime d’une interception avant son départ.

Le botteur des Tiger-Cats Sergio Castillo a dû être transporté hors du terrain après avoir tenté un plaqué lors d’un retour de placement raté. Il n’est pas revenu dans le match.

Le receveur des Tiger-Cats Brandon Banks a réussi six attrapés pour des gains de 104 verges et il a inscrit un touché de 60 verges au premier quart. Son coéquipier Alex Green a quant à lui obtenu 96 verges en 19 courses et il a franchi la ligne des buts pour un majeur d’une verge au troisième quart.