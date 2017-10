LOS ANGELES — Justin Turner a frappé un circuit et il a produit cinq points, Clayton Kershaw a signé une victoire même s’il a concédé quatre longues balles et les Dodgers de Los Angeles ont vaincu les Diamondbacks de l’Arizona 9-5, vendredi soir, dans le premier duel de leur série de sections de la Nationale.

Turner a claqué un circuit de trois points et Yasiel Puig a ajouté un point sur un double avant même que les Dodgers se fassent retirer une seule fois contre le partant des Diamondbacks, Taijuan Walker. Ce dernier n’a lancé que pendant une manche à son premier match en séries.

Turner a ajouté un simple d’un point en quatrième manche et un autre d’un point en huitième. Le frappeur des Dodgers a égalé un record d’équipe pour le plus grand nombre de points produits lors d’une partie éliminatoire. Il partage cet honneur avec Pedro Guerrero et Davey Lopes.

A.J. Pollock, J.D. Martinez, Ketel Marte et Jeff Mathis ont cogné une longue balle contre Kershaw, mais l’euphorie de la victoire des Diamondbacks lors du match éliminatoire contre les Rockies du Colorado ne s’est pas transportée jusqu’au Chavez Ravine.

Le deuxième affrontement de cette série aura lieu samedi soir. Rich Hill sautera sur la butte pour les Dodgers tandis que le gaucher des Diamondbacks Robbie Ray se verra confier la balle.