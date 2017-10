SUZUKA, Japon — Les Mercedes ont dominé la séance de qualification en vue du Grand Prix de Formule Un du Japon, qui sera disputé dimanche sur le circuit de Suzuka.

Le meneur au classement des pilotes, Lewis Hamilton, a été le plus rapide devant son coéquipier Valtteri Bottas et s’est assuré de la pole position. Bottas a toutefois reçu une pénalité en raison d’un changement mécanique inapproprié et il partira en 6e place.

Le principal adversaire de Hamilton dans la course au championnat, Sebastian Vettel, qui a pris la 3e place aux qualifications, s’élancera donc de la 2e position sur sa Ferrari.

Sur sa Red Bull, Daniel Ricciardo sera 3e sur la grille de départ, devant son coéquipier Max Verstappen, vainqueur au Grand Prix de Malaisie le week-end dernier.

En raison d’autres pénalités imposées à des pilotes, le Québécois Lance Stroll, sur Williams, partira en 15e place.