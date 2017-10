MONTRÉAL — La Canadienne Elsabeth «Ellie» Black n’a pu décrocher une deuxième médaille en autant de jours, samedi, après avoir abouti au pied du podium au saut aux Championnats du monde de gymnastique artistique de Montréal.

Black figurait parmi les favorites pour l’emporter au saut, sa discipline de prédilection. La quintuple championne canadienne a toutefois enregistré un score de 14,416 points et terminé quatrième, au grand désarroi des quelque 11 000 spectateurs qui ont assisté à la compétition présentée au Stade olympique.

La Néo-Écossaise de 22 ans a bien exécuté son premier saut, sauf une petite erreur à la réception — qu’elle n’a pu corriger lors du deuxième.

Vendredi, Black était devenue la première Canadienne à remporter une médaille — l’argent — au concours multiple lors des Mondiaux. Il s’agissait d’une première médaille pour le Canada depuis que Kyle Shewfelt et Elyse Hopfner-Hibbs avaient récolté deux médailles de bronze pour l’unifolié aux engins lors des Mondiaux de 2006.

La Russe Maria Paseka a décroché la médaille d’or en vertu d’un score de 14,850 points, soit 0,084 de plus que l’Américaine Jade Carey et 0,384 de plus que la Suissesse Giulia Steingruber. Black a suivi à moins d’un dixième de point derrière.

L’autre représentante de l’unifolié inscrite à cette compétition, Shallon Olsen, a fini au septième rang. La Vancouvéroise âgée de 17 ans a raté la réception de son premier saut, mais a parfaitement exécuté son deuxième pour un score de 14,233.

Les finales aux engins mettent les spécialistes au premier plan et sont réservées, pour chaque engin, aux huit meilleurs gymnastes issus des qualifications.

Samedi, les femmes se sont exécutées au saut et aux barres asymétriques, alors que les hommes devaient présenter leurs routines au sol, au cheval d’arçons ainsi qu’aux anneaux.

Black agissait également à titre de troisième réserviste pour l’épreuve aux barres asymétriques, mais elle n’y a finalement pas participé.

De plus, aucun athlète canadien ne s’est qualifié pour les finales masculines aux engins.

Au sol, le Japonais Kenzo Shirai a obtenu un troisième titre mondial après ceux de 2013 et 2015. Il s’agissait aussi d’une deuxième médaille pour «le prince des vrilles» aux Mondiaux de Montréal après son disque de bronze au concours multiple individuel jeudi.

Les épreuves masculines au cheval d’arçons et aux anneaux seront présentées plus tard samedi.

Dimanche, à l’occasion de la dernière journée de compétitions aux Mondiaux de gymnastique, Black participera à la finale à la poutre ainsi qu’à celle au sol, tandis que sa compatriote Brooklyn Moors, la plus jeune gymnaste de la formation canadienne, se limitera au sol.

Le Canada n’a jamais mis la main sur une médaille d’or aux Championnats du monde de gymnastique artistique.