NEWARK, N.J. — Jesper Bratt a réussi un premier but dans la Ligue nationale et les Devils du New Jersey ont défait l’Avalanche du Colorado 4-1, samedi.

Adam Henrique, Jimmy Hayes et John Moore ont signé les autres filets du New Jersey, qui entamait la saison de belle façon.

La recrue Will Butcher a fourni trois passes, tandis que Cory Schneider a fait 40 arrêts. Seul Carl Soderberg l’a déjoué.

Les Devils ont pris les devants 1-0 à 4:04 au premier tiers, Henrique faisant dévier un tir de la ligne bleue de Butcher, en avantage numérique.

Butcher a pris un tir des poignets redirigé par Henrique, qui rôdait entre les deux cercles. Anton Lindholm avait fait de l’obstruction.

Le New Jersey a fait 2-0 à 2:52 au deuxième vingt. Kyle Palmieri a raté la cible de la pointe mais Hayes était bien placé pour profiter du rebond contre la bande, poussant la rondelle derrière Jonathan Bernier.

L’Avalanche a répliqué à 12:04 en deuxième période, à la toute fin d’un avantage numérique. Soderberg a d’abord bien contrôlé le disque à la droite du but. Il a remis dans l’enclave à Tyson Jost et le tir a été stoppé, mais Soderberg a converti le rebond. Steven Santini était au cachot pour avoir retenu.

Palmieri a quitté en fin de deuxième période, blessé à la jambe droite par une mise en échec douteuse d’Erik Johnson.

Cette indiscipline a été coûteuse pour les visiteurs. Les Devils ont repris deux buts d’avance avec 28 secondes au cadran à l’engagement, grâce au filet de Bratt.

Taylor Hall a remis au cercle gauche au Suédois de 19 ans, qui a fait mouche avec un tir des poignets, dans le haut du filet. La caméra a montré ses parents très émus dans les gradins, au Prudential Center. Bratt a été un choix de sixième ronde en 2016.

Moore a complété le score avec un tir des poignets de l’enclave à 14:00 au troisième vingt, à l’aide d’une passe de Bratt.

Les Devils ont fini derniers dans l’Est la saison dernière, ne récoltant que 70 points.

Embauché comme joueur autonome le 1er juillet, Bernier a bloqué 35 rondelles pour l’Avalanche.

Le Colorado entame la saison avec un séjour de trois matches à l’étranger. Le club va retrouver le public du Pepsi Center mercredi, contre les Bruins.

Le New Jersey va rejouer lundi, à Buffalo.