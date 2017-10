MONTRÉAL — L’Impact de Montréal a officiellement été éliminé de la course aux séries, samedi, à la suite d’une victoire de 3-0 des Red Bulls de New York face aux Whitecaps de Vancouver.

Daniel Royer a marqué en première demie, puis Bradley Wright-Phillips et Felipe ont creusé l’écart en deuxième demie, clouant le cercueil de l’Impact et assurant la participation des Red Bulls aux séries de la MLS.

Les Red Bulls (13-12-7, 46 points) ont sept points d’avance sur l’Impact (11-15-6, 39 points), qui n’a encore que deux matchs à jouer cette saison et qui ne peut donc pas obtenir plus de six points.

C’est la première fois depuis 2014 que l’Impact ne participera pas aux éliminatoires de la MLS. Sous les ordres de l’entraîneur-chef Mauro Biello, le Bleu-blanc-noir avait été éliminé par le Crew de Columbus en demi-finales de l’Est en 2015 et par le Toronto FC en finale de l’Est en 2016.

L’Impact ne s’est jamais remis d’une première moitié de saison difficile.

Après une séquence de quatre victoires qui lui a permis de remonter au-dessus de la ligne rouge en août, l’Impact s’est écroulé en perdant sept de ses huit rencontres suivantes, dont quatre de suite.

Les Red Bulls n’avaient guère fait mieux depuis le début du mois d’août, eux qui n’avaient pas gagné à leurs huit dernières sorties (0-3-5) avant de venir à bout des Whitecaps, samedi au Red Bull Arena.

On s’attend à des changements chez l’Impact au cours de la saison morte. Des rumeurs ont fait surface au cours des dernières semaines selon lesquelles Biello et ses adjoints ont déjà été avisés qu’ils ne seront pas de retour en 2018. L’ancien défenseur italien Alessandro Nesta est pressenti pour diriger l’équipe la saison prochaine.

Nesta est présentement entraîneur-chef du Miami FC, dans la NASL. Il a connu une brillante carrière de joueur en Italie et a disputé 31 matchs avec l’Impact en 2012 et 2013.

Le président de l’Impact, Joey Saputo, et le directeur technique Adam Braz doivent rencontrer les médias mardi lors d’une conférence de presse entourant la prolongation de contrat accordée au milieu de terrain Ignacio Piatti.