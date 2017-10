DRUMMONDVILLE, Qc — Nicolas Guay a touché la cible après 3:58 de jeu en prolongation et les Voltigeurs de Drummondville sont finalement venus à bout des Wildcats de Moncton par la marque de 6-5, samedi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les Voltigeurs ont eu l’avantage 45-23 au chapitre des tirs au but, mais ils ont quand même eu besoin d’une prolongation pour achever leurs rivaux.

Morgan Adams-Moisan, Xavier Bernard et Xavier Simoneau ont récolté un but et une aide chacun, tandis que Nicolas Desgroseilliers et Dawson Mercer ont aussi fait bouger les cordages pour les Voltigeurs (4-1-0). Guay a également ajouté deux aides à son dossier.

Mika Cyr a réussi un doublé pour les Wildcats (5-1-1), alors que son deuxième but inscrit en avantage numérique avec 48 secondes à faire en temps réglementaire a forcé la présentation d’un bris d’égalité.

Julien Tessier a amassé un but et une aide, tandis que Jack Tucker et Dylan Seitz ont aussi marqué pour les Wildcats.

Daniel Moody a stoppé 18 lancers devant le filet des Voltigeurs. Du côté des Wildcats, Mark Grametbauer a repoussé 39 tirs.

Remparts 6 Islanders 5 (Prol.)

Benjamin Gagné a touché la cible alors qu’il ne restait que 13 secondes à jouer à la prolongation et les Remparts de Québec ont vaincu les Islanders de Charlottetown 6-5.

Gagné a inscrit son deuxième but du match lorsqu’il a accepté une passe transversale de Derek Gentile pour loger la rondelle dans la lucarne.

Pour une deuxième soirée de suite, les Remparts (6-0-0) ont gagné en prolongation et ils sont restés invaincus en six parties cette saison. Il s’agit de leur meilleur début de saison depuis 2012.

Gentile, Jérémy Laframboise, Jesse Sutton et Matthew Boucher ont également enfilé l’aiguille pour les Diables rouges, qui ont laissé filer des avances de 4-1 et 5-2 avant de l’emporter en surtemps.

Adam Marsh a amassé deux buts et deux aides pour les Islanders (1-5-1), qui ont encaissé un quatrième revers de suite. Samuel Meisenheimer a obtenu un but et deux mentions d’assistance tandis que Keith Getson a marqué deux filets pour l’équipe locale.

Dereck Baribeau a bloqué 30 lancers pour les Remparts tandis que son vis-à-vis chez les Islanders, Matthew Welsh, a effectué 19 arrêts.

Armada 8 Sea Dogs 1

Alexander Katerinakis a inscrit deux buts et il a ajouté trois aides et l’Armada de Blainville-Boisbriand a lessivé les Sea Dogs de Saint-Jean 8-1.

L’Armada (4-1-0) a marqué sept buts lors des 29 premières minutes de la rencontre et les hommes de Joël Bouchard ont fait bouger les cordages trois fois en avantage numérique et une fois en désavantage numérique.

Jan Hladonik a obtenu un but et deux mentions d’assistance tandis que Ryan DaSilva a récolté un but et une aide. Anthony Poulin, Connor Bramwell, Thomas Ethier et Charles-Antoine Giguère ont aussi noirci la feuille de pointage.

Le cinquième filet de la campagne de Daniel Hardie a permis aux Sea Dogs (3-4-1) d’éviter d’être blanchis.

Le gardien recrue Emile Samson a remporté un premier match en carrière dans la LHJMQ grâce à 27 arrêts. Chez les Sea Dogs, Alex D’Orio a alloué cinq buts sur 15 tirs tandis que Matthew Williams, en relève, a cédé trois fois sur 19 lancers.

Screaming Eagles 3 Cataractes 2

Jordan Ty Fournier a fait scintiller la lumière rouge dans les dernières minutes du troisième vingt et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont défait les Cataractes de Shawinigan 3-2.

Fournier, un vétéran de 19 ans, a inscrit sa première réussite de la saison pour les Screaming Eagles (4-3-0) alors qu’il ne restait que 2:46 à jouer au dernier engagement. Adam McCormick a amassé un but et une aide et Drake Batherson a également touché la cible. Leon Gawanke s’est pour sa part fait complice de deux filets des siens.

Les Cataractes (0-6-1), qui constituent la seule équipe de la LHJMQ à ne pas avoir connu la victoire cette saison, ont vu Gabriel Sylvestre et Vasily Glotov alimenter leur attaque.

Kyle Jessiman a bien fait devant la cage des Screaming Eagles et il a stoppé 24 des 26 lancers dirigés vers lui. La recrue Lucas Fitzpatrick a repoussé 30 rondelles dans la défaite.

Drakkar 1 Huskies 4

Rafaël Harvey-Pinard a marqué le but vainqueur en deuxième période et les Huskies de Rouyn-Noranda ont eu le meilleur sur le Drakkar de Baie-Comeau au compte de 4-1.

Après une première période sans but, Tommy Beaudoin a ouvert le pointage pour les Huskies (5-1-1). Harvey-Pinard a doublé l’avance des siens quelques minutes plus tard et Patrik Hrehorcak a inscrit le but d’assurance en supériorité numérique, au troisième tiers. Tyler Hinam a complété la marque dans un filet désert.

Nathan Légaré a été l’auteur du seul but du Drakkar (3-4-0), lors d’un avantage numérique en troisième période.

Samuel Harvey a gardé le fort pour les Huskies et il a bloqué 25 tirs dans la victoire. De l’autre côté de la patinoire, Antoine Samuel a été occupé devant le filet du Drakkar, lui qui a effectué 39 arrêts.