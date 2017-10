MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match de samedi soir entre le Canadien de Montréal et les Capitals de Washington au Capital One Arena.

Départ canon

Les Capitals ont assommé le Canadien dès la première minute de jeu, en marquant deux fois lors des 46 premières secondes. Alex Ovechkin a été le premier à surprendre le gardien Carey Price, après 20 secondes de jeu, en décochant un tir en pivotant dans l’enclave autour d’une rondelle libre. T.J. Oshie a ensuite profité d’un retour à la droite de Price après un lancer sur réception de Nicklas Backstrom pour doubler l’avance des locaux.

L’indiscipline de Hemsky

Les Capitals ont continué à bourdonner autour du filet de Carey Price et l’attaquant Ales Hemsky a éventuellement écopé une troisième punition mineure en quatre périodes régulières de jeu cette saison. Et pendant que Hemsky était au cachot, Alex Ovechkin en a profité pour inscrire son deuxième filet du match. Posté dans son bureau à la droite du gardien, Ovechkin a battu Price à l’aide d’un tir sur réception à la suite d’une passe transversale d’Evgeny Kuznetsov.

Chapeau, Alex!

Alex Ovechkin a complété son deuxième tour du chapeau en autant de rencontres cette saison alors qu’il restait encore 1:50 à faire à la première période. Cette fois, il a dévié un tir d’Evgeny Kuznetsov derrière le gardien Carey Price, qui allait céder sa place à Al Montoya au retour du premier entracte. Il s’agissait pour Ovechkin d’un 564e but en carrière dans la LNH, ce qui lui a permis de rejoindre Mats Sundin et Joe Nieuwendyk au 22e rang dans l’histoire de la LNH.

Le vent tourne

Le Canadien a enfin offert du bon hockey au retour de la pause. Après que Brendan Gallagher eut réduit l’écart en marquant en infériorité numérique à 4:50, le gardien Braden Holtby a dû se dresser pour empêcher le Tricolore de revenir dans le match. Il a frustré Artturi Lehkonen quelques instants avant de voir Shea Weber atteindre la barre horizontale lors d’une supériorité numérique particulièrement dangereuse du Canadien.

Les reins brisés

Les Capitals ont finalement brisé les reins du Canadien grâce à deux buts en 79 secondes tard en deuxième période. Ovechkin a marqué son quatrième but de la rencontre à la suite d’une descente à trois-contre-deux, devançant ainsi Sundin et Nieuwendyk dans l’histoire de la LNH. Puis, l’Australien Nathan Walker a été crédité de son premier but dans la LNH quand le tir de Devante Smith-Pelly a effleuré sa jambe avant d’aboutir dans le coin supérieur du filet. Walker était devenu le premier joueur originaire de l’Australie à disputer un match dans la LNH.