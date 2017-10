NAPA, Calif. — La recrue du circuit de la PGA Tyler Duncan a réussi une normale au 18e trou pour conserver une avance d’un coup après trois rondes à l’Omnium Safeway, samedi soir.

Duncan a remis une carte de 71 (moins-1) grâce à cinq oiselets, mais il a également commis quatre bogueys pour montrer un pointage cumulatif de moins-14 sur le parcours Silverado Resort and Spa.

Chesson Hadley, qui a gagné un tournoi sur le circuit de la PGA et qui a battu le record du parcours en jouant 61 lors de la deuxième ronde, accuse un coup de retard en vertu d’une troisième ronde de 70.

Bud Cauley a joué 66 pour rejoindre le champion en titre de l’événement, Brendan Steele (72), à moins-12. Emiliano Grillo, qui a gagné ce tournoi en 2015, a remis une carte de 68 pour égaler le pointage cumulatif de moins-11 du Canadien Graham DeLaet (69).

Phil Mickelson (68), Bill Haas (69), Tony Finau (71) et Andrew Putnam (69) se retrouvent à égalité au septième rang à moins-10.

Le Canadien Nick Taylor a signé une carte de 68 et il fait partie d’un groupe de six golfeurs à égalité à moins-9. Son compatriote Corey Conners (70) est à moins-7 tandis que les Ontariens Ben Silverman (71) et David Hearn (69) sont à égalité au 46e échelon.

Conners et Silverman effectuent leurs débuts en tant que membres réguliers de la PGA.