OTTAWA — Frans Nielsen a été le seul à faire bouger les cordages en fusillade et les Red Wings de Detroit ont défait les Sénateurs d’Ottawa 2-1, samedi.

Martin Frk a marqué en temps réglementaire pour les Red Wings, qui ont vu le gardien Jimmy Howard repousser 37 lancers.

Dion Phaneuf a été l’unique buteur des Sénateurs, qui ont encaissé un deuxième revers en fusillade d’affilée. Craig Anderson a effectué 29 arrêts.

Pour une deuxième rencontre de suite, les Sénateurs ont obtenu un avantage numérique en prolongation, mais n’ont pas été en mesure d’en profiter. Les Sénateurs ont été 0-en-7 en avantage numérique face aux Red Wings.

Frk a ouvert la marque avec 2:34 à faire en temps réglementaire, mais Phaneuf a répliqué 43 secondes plus tard avec un tir de la ligne bleue.

Les Sénateurs étaient privés de leur capitaine Erik Karlsson pour un deuxième match de suite. Karlsson a admis samedi matin qu’il n’était pas encore certain d’accompagner ses coéquipiers lors d’un voyage de trois rencontres dans l’Ouest canadien, alors qu’il se remet toujours d’une opération à une cheville.

Note aux lecteurs: Version corrigée. Le but des Sénateurs en temps réglementaire a été accordé à Phaneuf après correction, et non à Derick Brassard.