SUNRISE, Fla. — Jared McCann a brisé l’égalité en troisième période quand une contestation a permis de renverser l’annulation initiale du but pour obstruction contre le gardien et les Panthers de la Floride ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 5-4, samedi.

Evgenii Dadonov et Nick Bjugstad ont inscrit un but et une aide chacun, tandis que Vincent Trocheck et Colton Sceviour ont aussi touché la cible pour les Panthers. James Reimer a effectué 26 arrêts.

L’entraîneur-chef des Panthers, Bob Boughner, a ainsi enregistré une première victoire derrière le banc d’une équipe de la LNH, lui qui a été embauché le 12 juin.

Nikita Kucherov, Vladislav Namestnikov, Brayden Point et Tyler Johnson ont fourni la riposte du Lightning, tandis que Steven Stamkos a récolté deux aides. Andrei Vasilevskiy a repoussé 43 tirs.

Accusant un retard de 3-2, les Panthers ont inscrit trois buts dans un intervalle de 2:28 en troisième période.

Sceviour a créé l’égalité à 6:06. Seulement 36 secondes plus tard, le tir de McCann est passé par-dessus l’épaule de Vasilevskiy. Le but a d’abord été refusé en raison d’un contact entre le gardien et Connor Brickley. Après vérification vidéo, les arbitres ont décidé d’accorder le but.

Trocheck a creusé l’écart à 8:34 avant de voir Johnson rendre les choses intéressantes avec 5:48 à jouer.