LAVAL, Qc — Le Rocket de Laval a ajouté une autre victoire à leur première saison dans la Ligue américaine de hockey.

Peter Holland a marqué deux buts et le Rocket a défait les Senators de Belleville 6-2, samedi, pour signer un deuxième gain en autant de parties cette saison.

Jérémy Grégoire et Niki Petti ont tous deux amassé un but et une mention d’assistance pour le Rocket (2-0-0), qui a déménagé ses activités à Laval en provenance de Saint-Jean, à Terre-Neuve. Stefan Leblanc et Markus Eisenschmid ont aussi touché la cible pour les hommes de Sylvain Lefebvre.

Thomas Chabot a récolté un but et une aide pour les Senators (0-2-0), qui ont pour leur part déménagé leurs activités à Belleville, en Ontario, en provenance de Binghamton, dans l’État de New York. Chris DiDomenico a aussi fait bouger les cordages.

Charlie Lindgren a repoussé 17 rondelles devant la cage du Rocket.

Danny Taylor a obtenu le départ devant le filet des Senators et il a bloqué 36 des 41 tirs dirigés vers lui en 48:25. Andrew Hammond s’est amené en relève et il a réalisé quatre arrêts en cinq lancers.