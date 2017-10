CHICAGO — Brandon Saad, Patrick Kane et Jonathan Toews ont tous amassé un but et une mention d’assistance et les Blackhawks de Chicago ont poursuivi leur travail de démolition en battant les Blue Jackets de Columbus 5-1, samedi soir.

Les Blackhawks avaient amorcé leur saison à domicile en servant une correction de 10-1 aux doubles champions en titre de la coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh, jeudi soir.

Dans cette deuxième bonne performance en autant de parties, Richard Panik et Jan Rutta ont ajouté un but pour les Blackhawks. Il s’agissait d’un premier filet en carrière dans la LNH pour Rutta.

Sonny Milano a été l’unique marqueur pour les Blue Jackets, qui avaient blanchi les Islanders de New York 5-0, vendredi, lors de leur ouverture locale à Columbus.

Corey Crawford a réalisé 32 arrêts pour les Blackhawks. Joonas Korpisalo a pour sa part bloqué 24 rondelles dans la défaite.