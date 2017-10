CALGARY — Le défenseur T.J. Brodie a obtenu quatre points et les Flames de Calgary ont doublé les Jets de Winnipeg 6-3, samedi, lors de leur ouverture locale.

Brodie a marqué deux buts et il a ajouté deux aides pour les Flames, qui tiraient de l’arrière 3-1 après la première période. Johnny Gaudreau a inscrit le but vainqueur et il s’est fait complice de trois autres réussites des siens.

Brodie et Gaudreau ont tous les deux égalé des sommets en carrière au chapitre des points dans un match.

Micheal Ferland, Kris Versteeg et Mikael Backlund ont aussi enfilé l’aiguille pour l’équipe locale. Le gardien Mike Smith a quant à lui enregistré un premier gain dans l’uniforme des Flames grâce à une performance de 25 arrêts.

Brandon Tanev, Mark Scheifele et Patrik Laine ont fourni un but pour les Jets tandis que Mathieu Perreault a mis la table pour deux filets de sa troupe.

Steve Mason, qui avait été chassé du match mercredi dans une défaite de 7-2 contre les Maple Leafs de Toronto, a repoussé 39 tirs dans la défaite.