VANCOUVER — Bo Horvat a inscrit deux buts, Jacob Markstrom a stoppé 33 lancers et les Canucks de Vancouver ont défait les Oilers d’Edmonton 3-2, samedi soir.

Les Canucks, la dernière équipe de la LNH à amorcer sa saison, a aussi vu Brandon Sutter faire bouger les cordages.

Kris Russell, avec un but et une aide, et Ryan Nugent-Hopkins ont répliqué pour les Oilers, qui avaient commencé leur saison avec un gain de 3-0 à domicile contre les Flames de Calgary.

Cam Talbot a alloué trois buts sur sept tirs avant d’être remplacé devant le filet des Oilers par Laurent Brossoit. Ce dernier a bloqué les 19 lancers auxquels il a fait face.

Markstrom a accordé un but sur le premier tir de la rencontre, mais il a ensuite rebondi en réservant quelques beaux arrêts aux joueurs des Oilers.

Travis Green a effectué ses débuts derrière un banc de la LNH et il a aidé les Canucks à remporter un premier match en temps réglementaire contre les Oilers depuis le 19 novembre 2014.