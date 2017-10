PÉKIN, Chine — Rafael Nadal a battu Nick Kyrgios 6-2 et 6-1 en finale de l’Omnium de Chine, dimanche, soulevant ainsi un sixième trophée cette année.

Chez les dames, Caroline Garcia a mérité le titre en surprenant Simona Halep, 6-4 et 7-6 (3).

L’Australien Kyrgios a obtenu huit as, mais il a aussi commis cinq doubles fautes.

Les quatre bris du match ont été l’affaire de Nadal, qui a par ailleurs sauvé quatre balles de bris.

Nadal a pris les devants 5-0 au deuxième set, puis le match s’est réglé en une heure et 33 minutes.

«Il y a eu de très longs jeux au début, c’était du tennis de haut niveau, a dit Nadal. C’était intense. Nick est toujours un adversaire très coriace. Mon service a bien fonctionné, et j’ai réussi à avoir plus souvent l’avantage en fond de terrain. J’ai été un peu plus agressif, et c’est ce qui a fait la différence.»

Nadal remportait le tournée de Pékin pour une deuxième fois, après 2005.

Le numéro 1 à l’ATP était dans une impasse avec Roger Federer et Alexander Zverev pour le nombre de titres en 2017.

L’Espagnol a maintenant été couronné lors de 75 tournois. Cela inclut des triomphes à Roland-Garros et à New York, cette année. Monte Carlo, Madrid et Barcelone sont les autres joyaux à sa couronne pour 2017.

La Française Garcia, 15e à la WTA, avait perdu à ses deux premiers matches contre la Roumaine. Elle est invaincue depuis 11 matches, dont une consécration à Wuhan, dimanche dernier.

«Les deux dernières semaines ont été magnifiques, a dit Garcia. Le temps a passé si vite.»

Garcia fera son entrée au top 10 dès lundi, alors qu’elle sera la neuvième raquette mondiale.

«Elle a été formidable, a dit Halep. Elle méritait de gagner. Elle a joué du tennis formidable.»

Halep deviendra la nouvelle numéro 1 de la WTA, lundi. Elle a acquis ce statut en battant Jelena Ostapenko en demi-finales, samedi.

Ses chances de vaincre Garcia se sont dissipées à 3-3 en deuxième manche, quand elle a laissé filer pas moins de neuf balles de bris.

«C’était un moment crucial, assurément», a dit Garcia, qui a remporté la bataille des bris 2-1.

La rencontre a pris fin après une heure et 54 minutes, peu après que Garcia ait gonflé son coussin à 4-1 dans le bris d’impasse.