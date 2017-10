MONTRÉAL — Elsabeth «Ellie» Black n’a pas connu la journée espérée lors des dernières finales aux engins, dimanche, aux Championnats du monde de gymnastique artistique de Montréal.

Les finales aux engins mettent les spécialistes au premier plan et sont réservées, pour chaque engin, aux huit meilleurs gymnastes issus des qualifications. Black a participé à la finale à la poutre ainsi qu’à celle au sol, tandis que sa compatriote Brooklyn Moors, la plus jeune gymnaste de la formation canadienne, ne s’est qualifiée qu’au sol.

Après avoir connu des ratés à la poutre en début d’après-midi, Black espérait rebondir et décrocher une deuxième médaille à ces Mondiaux lors de l’exercice au sol, devant une foule de quelque 11 000 spectateurs au Stade olympique.

Vendredi soir, Black était devenue la première Canadienne à remporter une médaille — l’argent — au concours multiple aux Mondiaux. Il s’agissait d’une première médaille pour le Canada depuis que Kyle Shewfelt et Elyse Hopfner-Hibbs avaient récolté deux médailles de bronze pour l’unifolié aux engins lors des Mondiaux de 2006.

Malheureusement pour la gymnaste âgée de 22 ans, les choses ne sont pas déroulées comme elle l’espérait au sol. La quintuple championne canadienne, qui est originaire de Halifax, en Nouvelle-Écosse, a effectué une réception à l’extérieur du tapis — entraînant une pénalité — et commis quelques petites erreurs, en route vers le septième rang avec 12,900 points. La compétition s’est conclue abruptement après que l’Italienne Vanessa Ferrari, la dernière à s’exécuter, se soit blessée pendant sa routine.

La Japonaise Mai Murakami a remporté le titre en vertu d’une récolte de 14,233 points, soit 33 millièmes de plus que l’Américaine Jade Carey et 0,300 de plus que la Britannique Claudia Fragapane.

Pour sa part, Moors, la plus jeune gymnaste de la formation canadienne à l’âge de 16 ans, a offert une bonne performance et terminé cinquième avec une récolte de 13,650 points.

À la poutre, l’Allemande Pauline Schaefer a grimpé sur la plus haute marche du podium avec un score de 13,533 points. Elle a devancé dans l’ordre la jeune sensation de la gymnatique américaine Morgan Hurd (13,400) et une autre Allemande, Tabea Alt (13,300).

De son côté, Black a paru hésitante dès les premiers instants de sa routine, manquant d’équilibre à quelques reprises. Elle a éventuellement raté une culbute avant et s’est retrouvée au sol, avant de remonter pour compléter son exercice. Son score de 12,400 points l’a reléguée au dernier rang parmi les huit compétitrices inscrites à cette épreuve.

Le Canada, qui n’a obtenu qu’une médaille à ces Mondiaux, devra donc patienter au moins jusqu’à ceux de Doha, au Qatar, l’an prochain afin d’obtenir la première médaille d’or de son histoire dans cette compétition.

Et de trois pour le «prince des vrilles»

Pour leur part, les hommes se sont exécutés au saut, aux barres parallèles et à la barre fixe. Aucun athlète canadien ne s’est qualifié pour les finales masculines aux engins.

Au saut, le «prince des vrilles», le Japonais Kenzo Shirai, a eu chaud mais l’a emporté de justesse en vertu d’un score de 14,900 points. Il a devancé l’Ukrainien Igor Radivilov par seulement 1 millième de point (14,899) et le Sud-Coréen Hansol Kim par 0,134. Il s’agissait de la troisième médaille de Shirai à ces Mondiaux, après le bronze au concours multiple et l’or au sol.

Aux barres parallèles, le Chinois Jingyuan Zou a obtenu un score de 15,900 points et délogé le champion des Jeux olympiques de Rio, l’Ukrainien Oleg Verniaiev, du premier rang par 0,067. Le Russe David Belyavskiy a obtenu le bronze, à 0,634 point derrière.

L’épreuve masculine à la barre fixe aura lieu un peu plus tard, dimanche.