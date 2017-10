CONCORD, N.C. — Toyota a continué de dominer les éliminatoires de la NASCAR alors que Martin Truex fils s’est imposé au Charlotte Motor Speedway, dimanche, pour obtenir un laissez-passer pour la prochaine ronde.

Truex et Kyle Busch ont balayé les quatre premières épreuves des éliminatoires pour Toyota avec deux victoires chacun.

Il s’agit pour Truex d’une sixième victoire cette saison. Il était dans une position semblable l’an dernier, mais il avait connu des ennuis lors du deuxième segment de la course au championnat et avait été éliminé. Cette fois-ci, il a amorcé le deuxième segment avec une victoire et il est donc déjà assuré de participer au troisième segment.

Truex s’est imposé dimanche lors d’une finale vert-blanc-damiers puisque deux incidents en fin de course ont forcé la prolongation. Truex a dû résister aux assauts de Denny Hamlin lors des deux relances.

De son côté, Busch a connu une journée difficile et a besoin d’aide médicale après la course. Sa voiture endommagée a surchauffé et il s’est étendu dans le gazon près de son bolide. Les médecins lui ont placé un sac de glace sur la poitrine et l’ont évacué sur une civière.