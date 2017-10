BATHURST, N.-B. — Le Titan d’Acadie-Bathurst a réussi ce qu’aucune autre formation de la LHJMQ n’avait réussi auparavant: battre les Remparts de Québec.

Le Titan a triomphé par blanchissage 3-0 contre les Remparts, dimanche, mettant du même coup fin à une séquence de trois revers.

Le défenseur Adam Holwell a alimenté le spectacle offensivement pour le Titan (3-2-3), amassant deux buts et une mention d’assistance. Antoine Morand a pour sa part récolté un but et une aide.

Reilly Pickard a enregistré un premier blanchissage cette saison et un sixième en carrière dans la LHJMQ. Il a réalisé 22 arrêts. Le gardien recrue Oliver Troop a aussi stoppé 22 tirs pour les Remparts (6-1-0), mais il a alloué les trois buts du Titan.

Armada 5 Mooseheads 4 (Prol.)

Anthony Poulin a joué les héros en prolongation et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Mooseheads de Halifax 5-4.

Poulin a inscrit son deuxième filet de la rencontre dès la première minute de la période supplémentaire. L’Armada (5-1-0) a gagné deux de ses trois derniers matchs en prolongation.

Joël Teasdale a aussi touché la cible à deux reprises et Thomas Ethier a ajouté un but pour les hommes de Joël Bouchard, qui ont remporté un quatrième gain de suite.

Arnaud Durandeau a fait bouger les cordages à deux reprises et il a ajouté une mention d’aide pour les Mooseheads (4-1-2). Benoit-Olivier Groulx a marqué un filet et il s’est fait complice d’un autre et Xavier Parent a aussi inscrit un but.

Francis Leclerc a stoppé 25 des 29 tirs dirigés vers lui pour l’Armada. Alexis Gravel a lui aussi repoussé 25 rondelles dans la défaite.

Screaming Eagles 4 Voltigeurs 5

Xavier Simoneau a brisé l’égalité à 13:53 de la troisième période pour mener les Voltigeurs de Drummondville vers une victoire de 5-4 contre les Screaming Eagles du Cap-Breton.

Simoneau, sélectionné au neuvième rang lors du dernier repêchage de la LHJMQ, a aussi préparé une réussite des Voltigeurs (5-1-0), qui ont signé un cinquième gain consécutif. Yvan Mongo et Morgan Adams-Moisan ont tous deux obtenu un but et une aide tandis que Nicolas Guay et Bastian Eckl ont complété le pointage.

Egor Sokolov a trouvé le fond du filet deux fois pour les Screaming Eagles (4-4-0). Drake Batherson a récolté un but et une mention d’assistance alors que Jordan Ty Fournier a aussi noirci la feuille de pointage à une occasion. Mathias Laferrière a terminé la rencontre avec trois aides.

Le gardien recrue Daniel Moody est resté invaincu dans la LHJMQ grâce à 21 arrêts pour les Voltigeurs. Son vis-à-vis chez les Screaming Eagles, Kevin Mandolese, a cédé cinq fois sur 31 lancers.

Wildcats 3 Océanic 4 (Prol.)

Dmitry Zavgorodniy a mis fin au débat en prolongation et l’Océanic de Rimouski est venu à bout des Wildcats de Moncton 4-3.

Dans ce duel opposant deux des trois premiers choix lors du dernier repêchage de la LHJMQ, la recrue russe Zavgorodniy a réussi son deuxième but de la campagne.

Alexis Lafrenière, la première sélection en juin dernier, a obtenu un but et deux mentions d’assistance pour l’Océanic (4-1-1). Wilson Forest et Charle-Edouard D’Astous ont aussi fait scintiller la lumière rouge.

Jakob Pelletier, le troisième joueur sélectionné lors du repêchage, a marqué un but pour les Wildcats (5-1-2). Jeremy McKenna et Liam Dunda ont aussi enfilé l’aiguille.

Le gardien recrue Colten Ellis a bloqué 24 rondelles pour garder le fort chez l’Océanic. Alec MacDonald a encaissé la défaite malgré 30 arrêts.

Tigres 5 Phoenix 4

Maxime Comtois a récolté deux buts et une aide, aidant les Tigres de Victoriaville à battre le Phoenix de Sherbrooke 5-4.

Comtois a inscrit six buts en autant de parties cette saison. Pascal Laberge a obtenu un but et une mention d’assistance pour les Tigres (5-1-0) tandis que James Phelan et Mathieu Sevigny ont trouvé le fond du filet une fois.

Marek Zachar a répliqué en inscrivant deux buts et une mention d’aide pour le Phoenix (2-3-2). Hugo Roy et Félix Robert ont pour leur part ajouté une réussite.

Tristan Côté-Cazenave a tenu bon devant la cage des Tigres et il a signé la victoire en effectuant 31 arrêts. Brendan Cregan a amorcé la rencontre pour le Phoenix, mais il a alloué trois buts sur 12 tirs avant d’être chassé du filet. En relève, Evan Fitzpatrick a cédé deux fois sur 21 lancers.

Saguenéens 5 Cataractes 0

Les Saguenéens de Chicoutimi ont fait bouger les cordages quatre fois au deuxième vingt et ils ont écrasé les pauvres Cataractes de Shawinigan 5-0.

Vincent Tremblay-Lapalme a commencé le bal dès la 16e seconde du deuxième engagement pour porter la marque à 1-0 Saguenéens (2-3-1). Olivier Galipeau, Félix-Antoine Marcotty et Vincent Milot-Ouellet ont suivi pour mettre la partie hors de portée. Galipeau a ajouté un but en troisième période.

Les Cataractes (0-7-1) forment la seule équipe du circuit Courteau à ne pas avoir connu la victoire cette saison.

Alexis Shank a été rudement mis à l’épreuve par l’équipe locale, mais il a signé un premier gain et un premier blanchissage en carrière dans la LHJMQ grâce à une performance de 40 arrêts. Lucas Fitzpatrick a bloqué 28 des 33 tirs dirigés vers son filet.

Foreurs 3 Olympiques 5

Les Olympiques de Gatineau ont explosé avec trois buts dès le premier tiers et ils ont finalement vaincu les Foreurs de Val-d’Or 5-3.

Vitalii Abramov, Alex Breton et Pier-Olivier Lacombe ont tous amassé un but et une mention d’assistance pour les Olympiques (3-1-1), qui ont gagné leurs deux derniers matchs. Giordano Finoro et Anthony Beauchamp ont aussi touché la cible.

Mathieu Nadeau et David Noël ont répliqué pour les Foreurs (2-4-1) en marquant un but et en ajoutant une aide. Adam Cheezo a été l’autre buteur de la troupe de Mario Durocher.

Tristan Bérubé n’a pas eu à se signaler dans la victoire des siens et il a stoppé 12 lancers. Etienne Montpetit a quant à lui mérité sa nomination à titre de deuxième étoile de la partie. Il a réalisé 42 arrêts.