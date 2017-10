NEW YORK — Masahiro Tanaka a été efficace pendant sept manches, Greg Bird a produit le seul point de la partie grâce à un circuit et les Yankees de New York ont évité l’élimination en blanchissant les Indians de Cleveland 1-0, dimanche soir.

Les Yankees ont obtenu une superbe prestation de Tanaka lors d’un duel de lanceurs avec le partant des Indians, Carlos Carrasco. Tanaka a reçu l’aide du voltigeur étoile Aaron Judge lorsque ce dernier a privé Francisco Lindor d’une longue balle de deux points en sixième manche.

Bird a cogné son circuit en septième manche, aux dépens du releveur Andrew Miller, qui a encaissé la défaite.

Aroldis Chapman a retiré cinq frappeurs pour enregistrer le sauvetage. Les Yankees ont réduit l’écart à 2-1 dans cette série de sections les opposant aux champions en titre de l’Américaine.

Alors qu’il y avait deux hommes sur les sentiers en neuvième manche, Chapman a retiré sur des prises Jay Bruce et il a forcé Carlos Santana a être retiré sur une chandelle au champ centre pour mettre fin à la rencontre.