ORCHARD PARK, N.Y. — L’ailier rapproché des Bills de Buffalo Charles Clay sera sur la touche pour une période indéfinie, à la suite d’une opération au genou gauche.

Sans fournir d’échéancier précis, l’entraîneur Sean McDermott a dit que Clay allait rater «plusieurs semaines» de jeu. Les Bills (3-2) sont en congé cette semaine, après avoir encaissé un revers de 20-16 face aux Bengals de Cincinnati, dimanche.

Clay s’est blessé lorsqu’il a été plaqué après avoir effectué un attrapé de 24 verges lors du premier quart du match face aux Bengals.

Il était un des receveurs les plus fiables et productifs des Bills. Clay occupe le deuxième rang chez les Bills avec 20 attrapés et 258 verges de gains. Il a également inscrit deux touchés.

Les Bills étaient déjà privés du receveur Jordan Matthews, qui souffre d’une fracture au pouce droit.