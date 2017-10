GLENDALE, Ariz. — Les Coyotes de l’Arizona ont rétrogradé l’attaquant Dylan Strome au sein de leur club-école dans la Ligue américaine de hockey, en plus de rappeler l’attaquant Mario Kempe.

L’équipe a annoncé la nouvelle lundi.

Âgé de 20 ans, Strome avait été blanchi de la feuille de pointage lors des deux premiers matchs des Coyotes (0-1-1) cette saison. En neuf rencontres en carrière dans la LNH, il a amassé une seule mention d’aide.

Choix de premier tour des Coyotes en 2015, troisième au total, Strome avait accumulé 22 buts et 53 aides en 35 rencontres avec les Otters d’Erie dans la Ligue de l’Ontario la saison dernière, après avoir disputé sept matchs avec les Coyotes.

Pour sa part, Kempe est âgé de 29 ans. Il a inscrit 14 buts et 20 aides en 56 matchs avec le HK Vitiaz dans la Ligue continentale de hockey (KHL) la saison dernière. Il a récolté un but et deux aides lors de son seul match avec les Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine cette saison.

Kempe avait été sélectionné par les Flyers de Philadelphie en cinquième ronde, 122e au total, lors du repêchage de 2007.