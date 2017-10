La Québécoise Anne-Catherine Tanguay aura un statut complet pour jouer sur le circuit de la LPGA en 2018 puisqu’elle a terminé la dernière saison au sein du top-10 de la course Volvik du circuit Symetra.

Tanguay a conclu la saison en huitième place de la course Volvik grâce à une égalité au 12e rang au Championnat du circuit Symetra, après des rondes de 71, 73 et 68. Le tournoi avait été réduit à 54 trous en raison de la pluie jeudi et vendredi à Daytona Beach, en Floride. La dernière ronde a été présentée lundi.

Originaire de Fossambault-sur-le-Lac et âgée de 26 ans, Tanguay a disputé 20 tournois cette saison sur le circuit Symetra. Elle a signé un premier triomphe en carrière en septembre, quand elle a remporté la Classique Garden City Charity, et a aussi terminé cinq fois au sein du top-10 lors de ses six premiers tournois de la saison.

En 2016, Tanguay avait participé à 10 tournois de la LPGA. Elle avait franchi le seuil de qualifications à cinq reprises et son meilleur résultat avait été une égalité en 44e place à la Classique Manulife, à Cambridge, en Ontario.

Tanguay a participé à deux tournois de la LPGA en 2017 et a été victime du couperet à chaque fois.