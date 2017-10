NEW YORK — Brayden Schenn et Vladimir Tarasenko ont touché la cible en tirs de barrage et les Blues de St. Louis ont défait les Islanders de New York 3-2, lundi.

Andrew Ladd et Anders Lee, avec 60 secondes à faire, avaient marqué en troisième période pour les Islanders, forçant la présentation d’un bris d’égalité.

Tarasenko a inscrit deux buts en deuxième période pour les Blues, qui ont signé une troisième victoire d’affilée. Jake Allen a repoussé 40 lancers avant de frustrer Jordan Eberle et Anthony Beauvillier en fusillade.

De son côté, Thomas Greiss a stoppé 33 tirs lors des 65 minutes de jeu. En fusillade, Schenn et Tarasenko l’ont battu tous les deux en décochant des tirs des poignets précis du côté de la mitaine.