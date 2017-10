JACKSONVILLE, Fla. — Les Jaguars semblent épater en défense à chaque semaine.

Dix sacs à Houston. Contre Baltimore, seulement 15 verges allouées en première demie. Cinq interceptions à Pittsburgh, dont deux ramenées pour des touchés.

Et le plus encourageant pour les Jags (3-2), c’est que les joueurs et les entraîneurs s’attendent maintenant à encore mieux, à compter du match de dimanche au EverBank Field, contre les Rams de Los Angeles (3-2).

«Nous savons que quand nous jouons comme nous en sommes capables, nous sommes durs à battre, a dit le demi de coin Jalen Ramsey. Je pense que la ligue a commencé à le remarquer, un petit peu, en tout cas. Nous voulons être pris très au sérieux. Nous sommes confiants, mais nous devons continuer d’avancer.»

Jacksonville a déjà autant de victoires que l’an dernier, et on a déjà pris le ballon à l’adversaire plus souvent qu’en 2016 (15 fois contre 13). Les quatre touchés de la défense égalent une marque d’équipe de 1999.

Les Jaguars ont délié les cordons de la bourse pour attirer trois joueurs autonomes convoités: l’ailier défensif Calais Campbell, le demi de sûreté Barry Church et le demi de coin A.J. Bouye. Ils se sont bien intégrés à un groupe qui comprenait quelques vétérans et plusieurs jeunes joueurs.

Campbell compte déjà six sacs, se classant au troisième rang de la NFL à ce chapitre. Ramsey et Bouye sont l’un des meilleurs duos de demis de coin dans la ligue. Church amène de la stabilité, en plus d’élargir le champ d’action de Tashaun Gipson.

La victoire au Heinz Field a envoyé un fort message. Au troisième quart, les interceptions ramenées en zone payante ont transformé un retard de deux points en avance de 11 points.

Leonard Fournette récoltant 181 verges au sol, Blake Bortles a joué un rôle très effacé: les 18 derniers jeux des Jaguars ont été des courses.

La mission est maintenant d’aligner les victoires, celles à Houston et contre Baltimore ayant été suivies de revers contre les Titans et aux Meadowlands, face aux Jets.

«C’est très difficile de gagner des matches dans cette ligue, a dit l’entraîneur des Jaguars, Doug Marrone. Les gens de l’extérieur pensent, ‘oh, il devrait arriver telle chose dans ce match, telle équipe devrait battre telle équipe’. Peu importe les circonstances, une victoire est durement arrachée. Au bout du compte, nous voulons être une équipe gagnante et nous voulons être constants».