HONG KONG — La Danoise Caroline Wozniacki a facilement disposé de la Canadienne Eugenie Bouchard 6-1, 6-1 en 58 minutes, mardi, lors d’un match de premier tour à l’Omnium de Hong Kong.

Wozniacki, troisième tête de série, a ainsi signé une première victoire en deux duels contre la joueuse originaire de Westmount. Bouchard avait eu le meilleur lors de leur confrontation précédente, en 2014 à Wuhan, en Chine.

Cette fois, Bouchard a été complètement dominée par sa rivale, ne gagnant que 38 pour cent des points disputés sur sa première balle de service et 32 pour cent sur sa deuxième balle. Wozniacki a ainsi brisé six fois le service de la Canadienne âgée de 23 ans.

Bouchard n’a que trois victoires à sa fiche en 10 tournois depuis qu’elle a atteint les quarts de finale à l’Omnium de Madrid, en mai. Elle a perdu sept fois au premier tour, dont lors de ses trois derniers tournois, et a glissé au 78e échelon du classement mondial.

Dans les autres rencontres de premier tour, notons la victoire de 6-4, 7-6 (2) de l’Ukrainienne et favorite Elina Svitolina contre la Kazakh Zarina Diyas.

L’Américaine Venus Williams, no 2, la Polonaise Agnieszka Radwanska, no 4, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, no 6, et l’Australienne Daria Gavrilova, no 7, ont également remporté leur match de premier tour. La Russe Elena Vesnina, no 5, a été éliminée par la Thaïlandaise Luksika Kumkhum, qui a eu le meilleur 6-3, 6-4