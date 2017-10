SHANGHAI — Un an après avoir été suspendu pour avoir délibérément perdu une rencontre au Masters de Shanghai, Nick Kyrgios en a tout simplement abandonné un autre.

L’impétueux Australien a souvent argumenté avec l’arbitre pendant son match de premier tour contre Steve Johnson. Après avoir perdu la manche 7-6 (5), Kyrgios a donné la main à Johnson et à l’arbitre, avant de ramasser ses affaires et de quitter le court.

Au service à 30-30 dans le 12e jeu de la manche, un coup droit de Kyrgios a été appelé à l’extérieur. L’Australien a contesté la décision et elle a été renversée. Kyrgios a ensuite frappé deux balles par dépit et a reçu un avertissement pour conduite antisportive.

Au changement de côté dans le bris d’égalité, Kyrgios menait 4-2, mais il était agacé par la présence des partisans sur le court. Kyrgios a perdu le point suivant et s’est mis à se plaindre et à jurer, ce qui lui a valu un point de pénalité pour faire 4-4.

À la fin du set, Kyrgios a décidé qu’il en avait assez. Il a quitté le court sans explication, ne s’est pas présenté à la conférence de presse et s’est servi des réseaux sociaux pour s’excuser et expliquer son geste.

«J’ai été victime de maux d’estomac au cours des 24 dernières heures et j’ai tenté d’être prêt pour ce match, mais j’ai éprouvé beaucoup d’ennuis sur le court, ce qui, je crois, était très évident dès le premier jeu», a-t-il écrit.

«Mon épaule a aussi commencé à me faire souffrir, ce qui n’a pas aidé non plus. Une fois que j’ai eu perdu la première manche, je n’étais tout simplement plus assez fort pour poursuivre, n’ayant presque rien mangé dans les 24 dernières heures.»

L’ATP a ouvert une enquête, tandis que Kyrgios a indiqué qu’il allait décider mercredi s’il allait participer au double.

L’an dernier, Kyrgios a été suspendu pour le circuit pour avoir délibérément perdu un match et insulté les amateurs après sa défaite au deuxième tour contre l’Allemand Mischa Zverev.

Dans les autres rencontres, John Isner a difficilement eu raison du Serbe issu des qualifications Dusan Lajovic 4-6, 7-6 (5), 7-6 (6). L’Amércain Jack Sock, 14e tête de série, s’est quant à lui retiré de son match face à l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov alors qu’il menait 4-6, 6-1, 2-1 en raison de déshydration. Le mercure a dépassé les 32 degrés Celsius à Shanghai, mardi.

De son côté, Marin Cilic a défait le Britannique Kyle Edmund 6-3, 7-6 (5) au deuxième tour. Kevein Andersen a éliminé Adrian Mannarino 6-3, 6-1,, tandis que Ryan Harrison a montré la sortie à l’invité des organisateurs Ze Zhang 6-2, 6-3.

Juan Martin del Potro a aussi atteint le troisième tour.