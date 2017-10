MONTRÉAL — Une bête noire

Ces dernières années, aucune équipe n’a donné plus de fil à retordre au Canadien que les Blackhawks de Chicago. Le Tricolore n’a pas gagné en temps réglementaire contre les Blackhawks depuis le 31 mars 2009. Depuis, il affiche un dossier de 2-8-1, ses deux victoires ayant été acquises en prolongation. C’est même difficile pour le gardien Carey Price, dont le dossier en carrière est de 3-4-0, avec une moyenne de 2,59 et un taux d’efficacité de ,918.

Le mur de… Chicago

Le gardien Corey Crawford, originaire de Châteauguay, semble raffoler des confrontations contre le Canadien. Face à la formation montréalaise, Crawford a remporté ses six derniers matchs, une séquence pendant laquelle il compte un blanchissage et affiche un taux d’efficacité de ,953. Crawford est encore meilleur au Centre Bell, comme le témoignent sa moyenne de 1,00 et son taux d’efficacité de ,973 en trois sorties.

Un retour éclatant!

Après une escale de deux saisons à Columbus, Brandon Saad est de retour dans la Ville des vents et connaît un flamboyant début de saison. Avant le match de lundi contre les Maple Leafs de Toronto, l’attaquant de 24 ans compte quatre buts, soit un de plus que toute l’équipe du Canadien en temps réglementaire. De plus, Saad semble avoir beaucoup de plaisir à affronter le Tricolore, lui qui totalise cinq buts et deux aides en 10 matchs, dont trois filets victorieux.