CHICAGO — En raison de fortes pluies, le quatrième match de la série Nationals-Cubs a été reporté à mercredi à 16h08, au Wrigley Field.

À cause du mauvais temps, on remet donc au lendemain la suite de cette série opposant Washington et Chicago dans la Nationale, au premier tour.

Le baseball majeur en a fait l’annonce peu avant 18h30, mardi. Le match devait commencer à 17h30.

Les Cubs mènent la série 2-1. Les séries de premier tour ont une formule trois de cinq.

Mercredi, les Cubs devraient miser sur Jake Arrieta, qui devait lancer mardi.

Chez les Nats, le gérant Dusty Baker pourrait confier la balle à Stephen Strasburg et non à Tanner Roark, qui devait être le partant mardi.

La série de championnat de la Nationale doit commencer samedi, à Los Angeles.