NEW YORK — Brayden Schenn a dénoué l’impasse à 13:30 au premier vingt et les Blues de St. Louis ont défait les Rangers de New York 3-1, mardi, demeurant invaincus en quatre matches cette saison.

Schenn a fait mouche en avantage numérique avec Paul Carey au cachot, pour un coup de bâton à son endroit.

Carl Gunnarsson a marqué dès la 15e seconde de jeu, puis Mika Zibanejad a nivelé les chances à 2:22. Ce dernier en était déjà à un cinquième but en 2017-18.

Jaden Schwartz a complété le score dans un filet désert.

Carter Hutton a fait 32 arrêts, une douzaine de plus que Henrik Lundqvist.

Les Blues tenteront de conserver une fiche intacte jeudi soir, à Sunrise.