DALLAS — John Klingberg et Mattias Janmark ont tous deux amassé un but et une mention d’assistance et les Stars de Dallas ont battu les Red Wings de Detroit 4-2, mardi soir.

Tyler Seguin, en première période, et Martin Hanzal, dans un filet désert, ont ajouté un but pour les Stars, qui ont signé une première victoire cette saison.

Ben Bishop a bloqué 23 tirs pour gagner un premier match dans l’uniforme des Stars. En deux départs, il n’a alloué que deux buts en 103:58 de jeu.

Justin Abdelkader et Anthony Mantha ont trouvé le fond du filet pour les Red Wings, qui ont pour leur part subi un premier revers cette saison. Petr Mrazek a réalisé 29 arrêts.

Les Stars ont décoché par moins de 119 tirs lors de leurs trois premières parties, mais ils n’ont inscrit que trois buts. Klingberg, Seguin et Janmark en ont tous deux.