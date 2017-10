BARCELONE, Espagne — Le FC Barcelone s’attend à générer plus de 1 milliard $ US de revenus pour la première fois cette saison et ainsi devenir le plus lucratif club de football de la planète.

Le club catalan a dévoilé ses prévisions mercredi, alors qu’il a aussi fait part de ses résultats financiers pour l’année fiscale 2016-17.

Ses revenus ont été en hause de 4 pour cent à 839 millions $ au cours de l’exercice, un record. Son profit avant impôts était de 36,7 millions $. Sa dette a été réduite de 29 millions $, à 292,6 millions $.