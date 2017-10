CLEVELAND — Les Indians de Cleveland pourront compter sur leur quatrième frappeur pour le cinquième match de leur série de division contre les Yankees de New York: Edwin Encarnacion, qui a raté les rencontres 3 et 4 en raison d’une entorse à la cheville, participera à celle de mercredi.

Encarnacion s’est blessé dans la première manche du match no 2 et n’a pas pu jouer à New York, où les Indians ont perdu deux fois. Il pouvait difficilement marcher au cours du week-end, mais sa cheville a pris du mieux au cours des deux derniers jours. Il a pu la mettre à l’épreuve en courant, mardi, en plus d’affronter le gaucher des Indians Ryan Merritt en préparation de cette ultime rencontre.

Celui qui a obtenu 38 circuits et 107 points produits à sa première campagne en Ohio a été inséré au quatrième rang du rôle offensif.

Le gérant Terry Francona n’a apporté qu’un autre changement mineur à sa formation: Austin Jackson frappera sixième, tout juste devant Jay Bruce.

Jackson a une moyenne de ,306 (11 en 36) en carrière contre le partant des Yankees, C.C. Sabathia, dont il pourrait s’agir du dernier départ en carrière.