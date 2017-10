HOUSTON — Jose Altuve a maintenu une moyenne au bâton de .346 afin de remporter le titre du meilleur frappeur dans la Ligue américaine pour une deuxième année consécutive, avant de cumuler une moyenne de ,533 pour permettre aux Astros de Houston d’éliminer les Red Sox de Boston.

En route vers leur première série de championnat pour la première fois depuis 2005, les coéquipiers et les entraîneurs d’Altuve s’entendent pour dire que ce qui est encore meilleur que ces chiffres évocateurs, c’est son approche: quelles que soient ses statistiques, il croit toujours qu’il peut faire mieux.

«Il a quatre coups sûrs dans la rencontre et il me dit : ‘Carlos, je n’ai jamais frappé cinq coups sûrs auparavant dans un match, alors j’essaye d’y parvenir’, a raconté l’arrêt-court Carlos Correa. Il s’efforce toujours d’être meilleur et c’est ce que j’ai appris de lui. Ça me rend plus fort chaque jour.»

Altuve n’est pas certain d’avoir toujours eu cette mentalité. Cela pourrait aussi découler du fait qu’il y a quelques années, plusieurs doutaient qu’un joueur de 5 pieds 6 pouces serait en mesure de se tailler une place dans les Majeures. Mais il ne l’admettra jamais.

«Je suis comme ça, a-t-il lancé lorsqu’il a été questionné à propos de son ardeur au travail. Je veux simplement continuer de m’améliorer… si je peux continuer de m’améliorer pour aider mon équipe à gagner, je suis très heureux de le faire.»

Altuve est l’un des joueurs de longue date au sein de la formation et parmi ceux qui faisaient partie de l’équipe lorsque les Astros ont perdu 100 matchs ou plus lors de trois saisons consécutives, de 2011 à 2013. C’est entre autres aussi grâce à lui si les Astros se sont taillé une place en séries en 2015, après 10 ans d’absence. Il n’a cependant pas connu de bonnes performances, maintenant une moyenne de 1,54.

Cette fois, les choses sont différentes. Altuve a poursuivi sa séquence fructueuse au bâton, frappant huit coups sûrs en série de sections. Il a brillé lors du premier match de la série opposant les Astros aux Red Sox, devenant le 10e joueur des Majeures et le premier depuis 2012 à frapper trois circuits dans un match des éliminatoires.

Le joueur de deuxième but affirme qu’il ne laisse pas les chiffres influencer son jeu en vue de la série de championnat. Les Astros affronteront les gagnants de la série entre les Indians de Cleveland et les Yankees de New York.

«Les cinq coups sûrs que j’ai frappés lors de la dernière série sont déjà effacés, a déclaré Altuve. Ça ne compte pas pour celle qui s’en vient. Alors si quelqu’un me demande quelle est ma moyenne au bâton, je répondrai : ‘zéro’. Je n’ai pas encore obtenu un seul coup sûr dans l’autre série encore et c’est ma façon de penser pour l’instant.»

Âgé de 27 ans, il est assurément le grand favori pour mettre la main sur le titre de joueur le plus utile à son équipe, après avoir terminé au troisième rang l’an dernier. Au bâton, il a dominé la ligue encore cette saison et il a décroché le titre du meilleur frappeur de la Ligue américaine pour la troisième fois lors des quatre dernières saisons.

Le gérant des Astros A.J. Hinch, a répondu que c’est la constance d’Altuve qu’il préfère.

«C’est aussi son approche, a-t-il ajouté. Ce gars est le même jour après jour. Il a de l’énergie. Il se prépare, il va sur le terrain et il performe.»

Altuve a également commencé à prendre de plus en plus de place en tant que leader assumé au sein de l’équipe.

«Je crois que c’est le bon moment de le faire, a philosophé le cogneur. Nous venons de gagner une série importante. Les Red Sox étaient l’une des meilleures équipes de la ligue et je crois qu’il est venu le temps pour moi de me lever et de parler, de partager comment je me sens par rapport à l’équipe. C’est comme ma famille, se sont mes gars, nous jouons bien et je suis très excité.»