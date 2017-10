SYDNEY, N.-É. — Deux buts en 1:43 au deuxième vingt ont mené les Screaming Eagles du Cap-Breton vers un gain de 4-2 face aux Islanders de Charlottetown, mercredi.

Tyler Hylland a sonné la charge avec un but sur un tir de punition, à 4:26. Il a déjoué Matthew Welsh avec une manoeuvre du revers.

Peu avant, Welsh avait fait un superbe arrêt aux dépens de Ross McDougall, qui tentait de compléter un deux contre un avec Phélix Martineau.

Peyton Hoyt a doublé le coussin à 6:09, poussant la rondelle dans le but après qu’un tir frappé de Noah Laaouan ait été partiellement stoppé.

Keith Getson a répliqué en milieu de période, faisant dévier un tir de Brendon Clavelle.

Les Eagles ont repris deux filets d’avance à 16:27 au deuxième tiers, Mathias Laferrière convertissant un rebond, suite à un tir d’Adam McCormick.

Getson a complété un doublé à 17:49 au troisième engagement mais Declan Smith a apporté la touche finale dans un filet désert, avec 1:09 au cadran.

Welsh a bloqué 26 tirs pour les Islanders, qui perdaient un cinquième match d’affilée. Ils vont rejouer vendredi et samedi, contre le Titan d’Acadie-Bathurst.

Kyle Jessiman a fait 27 arrêts pour les Eagles, dont les deux prochains matches seront face aux Mooseheads de Halifax, vendredi et samedi.

Drummondville 3 Rimouski 2

Pavel Koltygin a dénoué l’impasse à 8:05 au troisième vingt et les Voltigeurs ont récolté un sixième gain de suite, battant l’Océanic 3-2.

Dawson Mercer et Nathan Hudgin ont inscrit les autres buts des visiteurs, tandis qu’Olivier Rodrigue a repoussé 21 rondelles.

Les Voltigeurs vont tenter d’allonger l’heureuse séquence vendredi soir, à Sherbrooke.

Dmitry Zavgorodniy et Alex-Olivier Voyer ont marqué pour l’Océanic, qui avait remporté ses trois derniers matches. Jimmy Lemay a fait 28 arrêts.

Halifax 2 Moncton 3

Jeremy McKenna et Mika Cyr ont chacun fourni un but et une passe, aidant les Wildcats à s’imposer 3-2 face aux Mooseheads.

Leurs buts ont nivelé le score et fait pencher la balance, en fin de deuxième tiers et en milieu de troisième période.

Jaxon Bellamy a été l’autre buteur des Wildcats, qui avaient perdu leurs deux derniers matches.

Benoit-Olivier Groulx et Maxime Fortier ont répliqué pour les Mooseheads, vaincus à leurs trois dernières rencontres.

Sherbrooke 2 Baie-Comeau 3 (fusillade)

Isaiah Gallo-Demetris a été le seul à marquer en fusillade et le Drakkar de Baie-Comeau a eu raison du Phoenix de Sherbrooke, 3-2.

Gallo-Demetris avait nivelé le score en début de troisième période. Il a aussi contribué au premier filet du match, en troisième période.