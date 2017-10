WASHINGTON — Patric Hornqvist a marqué un but en avantage numérique en plus de récolter une mention d’assistance et les Penguins de Pittsburgh ont battu les Capitals de Washington 3-2, mercredi soir, lors de leur premier affrontement depuis les séries éliminatoires.

Kris Letang a obtenu une aide sur le but de Hornqvist, lui qui en était à son premier match depuis le 4 février dernier. Le défenseur a dû s’absenter durant une longue période en fin de saison l’an dernier après avoir subi une intervention chirurgicale au cou.

Hornqvist, qui a marqué le but gagnant en finale de la Coupe Stanley malgré un doigt cassé, disputait lui aussi un premier match depuis sa chirurgie qui visait à rétablir le dit doigt.

Conor Sheary a inscrit le troisième but des Penguins, qui ont profité de trois des six avantages numériques.

Avec seulement quatre rencontres derrière la cravate depuis le début de la saison, Alex Ovechkin a fait vibrer les cordages pour la huitième fois. Christian Djoos a récolté une mention d’assistance sur le but et a marqué un but lors de son premier match dans la LNH, devenant ainsi le troisième défenseur de l’histoire de la concession à marquer à ses débuts après Steve Poapst et Scott Stevens.

Matt Murray a bloqué 20 des 22 tirs dirigés vers lui. Son vis-à-vis Braden Holtby a réalisé 33 arrêts pour les Capitals.

Même si le but d’Ovechkin a rendu les choses plus intéressantes, portant la marque à 3-2 avec 7:09 à jouer en troisième période, Hornqvist a donné les devants aux Penguins et a rappelé à tous à quel point il pouvait être un joueur d’impact au sein de cette formation.

L’ailier droit de 30 ans se trouvait proche du filet adverse lors des trois buts des Penguins. C’est lui aussi qui avait marqué le but gagnant dans le septième match de la série opposant les champions de la Coupe Stanley aux Capitals, la saison dernière.