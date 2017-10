LOS ANGELES — Sean Monahan a marqué à 1:02 de la période de prolongation et les Flames de Calgary ont effectué une remontée afin de l’emporter 4-3 face aux Kings de Los Angeles, mercredi soir.

Jaromir Jagr disputait son premier match de saison régulière dans son nouvel uniforme.

Matthew Tkachuk a touché la cible à deux reprises, égalant la marque alors qu’il restait 9:01 en troisième période pour les Flames, qui ont gagné trois de leurs quatre premières rencontres. Mike Smith a réalisé 42 arrêts dans la victoire.

Dustin Brown a marqué le but égalisateur et a ensuite donné les devants aux siens sur des déviations en troisième période pour les Kings, qui ont encaissé une première défaite sous les ordres du nouvel entraîneur John Stevens. Le capitaine Anze Kopitar a également marqué et Jonathan Quick a repoussé 33 rondelles.

Michael Frolik a également marqué chez les Flames et Monahan a marqué son deuxième but de la saison.

Jagr, le vétéran de 45 ans, est apparu sur la glace à 15 reprises, mais n’a pas lancé une seule fois sur le gardien adverse. Le joueur vedette a signé un contrat de 1 million US$ avec les Flames, sa neuvième équipe en 24 saisons dans la LNH.

Après les buts de Tkachuk et Frolik en première période, Kopitar a ouvert la marque pour les Kings au deuxième vingt, soit son troisième but en autant de matchs. C’est la première fois qu’il marque des buts aussi rapidement depuis la saison 2011-12, où il avait récolté 76 points et mené les Kings à la Coupe Stanley.

L’attaquant recru Alex Iaffallo a récolté son premier point dans la LNH sur le but égalisateur de Brown, après 14 secondes de jeu au retour du deuxième entracte.