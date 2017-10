NEW YORK — La NFL ainsi que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Raiders d’Oakland et les Steelers de Pittsburgh feront un don de 200 000 $ US afin de venir en aide aux sinistrés de Mexico, à la suite du tremblement de terre du mois dernier.

L’argent sera envoyé à la fondation d’une banque locale impliquée dans les efforts de reconstruction. La banque fournira la même somme.

Les Cowboys de Dallas ont quant à eux donné 50 000 $ à l’Armée du Salut, qui vient en aide aux sinistrées et aux premiers répondants. Elle fournira de l’eau, de la nourriture, le gîte et de l’aide psychologique à ceux directement affectés par le désastre.

Deas dizaines de milliers de résidences ont été détruites et devront être reconstruites à la suite du tremblement de terre du 19 septembre, d’une magnitude de 7,1 et qui a tué 369 personnes, ainsi qu’un autre, d’une magnitude de 8,1, survenue le 7 septembre dans le sud du pays.

Les Raiders accueilleront les Patriots au Estadio Azteca, dimanche le 19 novembre.