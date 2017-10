SHANGHAI — Rafael Nadal a rejoint Andre Agassi au septième rang de l’histoire moderne au chapitre des victoires en carrière, vendredi, lorsqu’il a défait le Bulgare Grigor Dimitrov 6-4, 6-7 (6), 6-3 en quarts de finale du Masters de Shanghai.

Il s’agissait de la 870e victoire de la carrière de l’Espagnol. Nadal a aussi porté à 15 sa série de triomphes, après avoir décroché le titre de l’Omnium de Chine la semaine dernière. À Pékin, il avait d’ailleurs défait Dimitrov en trois sets en demi-finale.

Nadal n’a toujours pas été victime d’un bris de service à Shanghai.

Dimitrov a forcé la tenue d’un troisième set lorsqu’il a effacé un déficit de 4-2 pour s’adjuger la deuxième manche au bris d’égalité.

Au troisième set, Nadal a préservé une balle de bris lors du cinquième jeu — la seule chance de bris du Bulgare pendant le match —, avant de briser le service de son adversaire au sixième jeu pour mettre la table pour sa victoire historique.

Nadal croisera le fer en demi-finales avec la quatrième tête de série Marin Cilic, et s’il l’emporte il participera à une deuxième finale sur le circuit de l’ATP en autant de semaines.

D’autre part, Juan Martin del Potro a rebondi et vaincu le Serbe Viktor Troicki 4-6, 6-1, 6-4. Del Potro affrontera en demi-finales le vainqueur du duel entre Roger Federer et Richard Gasquet, qui aura lieu plus tard vendredi.

Cilic s’est retrouvé dans le carré d’as pour la première fois de sa carrière à Shanghai en disposant de l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas 6-3, 6-4.

Ramos-Vinolas a freiné à 21 la série de jeux sans bris de service de Cilic en le surprenant au sixième jeu du deuxième set.

Del Potro a trébuché sur le court à 2-2 au troisième set et a tenté, par réflexe, d’amortir sa chute avec son poignet gauche. L’Argentin, qui a été opéré aux deux poignets, a discuté avec un thérapeute après avoir secoué son poignet à maintes reprises.

Del Potro a brisé Troicki au cinquième jeu, en route vers sa troisième demi-finale de la saison, après celles de Delray Beach et des Internationaux des États-Unis.